Минобороны РФ сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили одну контратаку подразделений вооружённых сил Украины, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 населенных пунктов Курской области.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах девяти населённых пунктов в Курской области и пяти - в Сумской.

"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56410 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1660 боевых бронированных машин, 1735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня", - сообщили в Минобороны РФ.