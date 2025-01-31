Главный бенефициар банка "Развитие" получил семь с половиной лет колонии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве Хамовнический суд приговорил основного бенефициара КБ "Развитие" Илью Гаврилова к семи годам с половиной лишения свободы по делу о хищении организованной группой более 2,9 млрд рублей из банка, сообщила столичная прокуратура.

Проходящие по этому же делу начальник отдела кассовых операций КБ Наталья Коврижкина и клиент банка Андрей Осипов осуждены на два года шесть месяцев лишения свободы.

Остальным фигурантам, среди которых клиенты и сотрудники банка, суд назначил наказание сроки от двух до двух с половиной лет с лишением каждого права заниматься банковской деятельностью на срок 3 года.

Гаврилов ранее уже был судим за аналогичное преступление, напомнили в ведомстве. Как сообщали СМИ, ранее Гаврилов был приговорен к семи годам по делу о хищении из Новикомбанка 3,6 млрд рублей.

По данном следствия, в 2016 году под руководством фактического бенефициара банка Гаврилова участники группы - Коврижкина и Осипов при пособничестве других похитили имущества КБ "Развитие" на общую сумму более 2,9 млрд рублей под видом заключения договоров уступок прав требований (цессий) и договоров процентных займов, а также предоставления "технических кредитов" без фактического предоставления денежных средств.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (пособничество в растрате имущества, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Также суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с осужденных солидарно более 2,9 млрд рублей.