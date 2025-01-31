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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с делом о гибели сотрудницы парка в Крыму

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю прекратило расследование уголовного дела о гибели сотрудницы парка "Тайган" (Крым), председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому поводу, сообщается в пятницу в телеграм-канале информационного центра комитета.

В СК добавили, что в инфоцентр обратился супруг погибшей, который выразил несогласие с результатами установления обстоятельств гибели женщины.

"Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования. (...) Председатель Следственного комитета Российской Федерации (...) затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Николаевича Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении", - добавили в инфоцентре.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В крымском ГСУ СК сообщили, что сотрудница парка, проработавшая в нем около 17 лет, зашла в клетку с тремя львами для ее уборки, но не закрыла засов двери между помещениями клетки. Животные напали на женщину, причинив смертельные травмы.

Ведомство возбуждало уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Крым СКР
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