Шесть семей с детьми вернулись в РФ из Сирии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии шести семей.

"Сегодня вечером бортом министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России - взрослые и дети", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, на борту находились "шесть семей, в которых воспитываются восемь детей".

"Теперь они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область, Краснодарский край", - сообщила Львова-Белова, поблагодарив за оказанную помощь МИД РФ, российское посольство в Сирии и Минобороны РФ.