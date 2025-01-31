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Шесть семей с детьми вернулись в РФ из Сирии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии шести семей.

"Сегодня вечером бортом министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России - взрослые и дети", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, на борту находились "шесть семей, в которых воспитываются восемь детей".

"Теперь они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область, Краснодарский край", - сообщила Львова-Белова, поблагодарив за оказанную помощь МИД РФ, российское посольство в Сирии и Минобороны РФ.

Мария Львова-Белова Сирия МИД РФ Минобороны РФ
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