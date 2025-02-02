В Ессентуках 12 детей из Белгородской области попали в больницу с отравлением

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа детей, приехавших на отдых в Ессентуки (Ставропольский край) из Белгородской области, доставлена в инфекционную больницу, сообщила министр образования Ставрополья Мария Смагина.

"С коллегами из Минздрава Ставрополья и администрации Ессентуков выехали в инфекционное отделение Ессентукской городской клинической больницы и в пункт временного размещения (ПВР), где проживают ребята из города Белгорода, у которых обнаружена норовирусная инфекция. В инфекционном отделении были осмотрены девять пациентов", - написала Смагина в соцсетях в воскресенье.

По ее словам, состояние детей в больнице оценивается как средней степени тяжести.

При посещении ПВР установлены еще три заболевших ребенка, вызвана бригада скорой помощи, дети были госпитализированы. Их состояние также средней степени тяжести, добавила Смагина.

Накануне о госпитализации с симптомами отравления семи юных спортсменов из Белгородской области, приехавших в Ессентуки, сообщил глава города Владимир Крутников.

Проверки по данному инциденту начали региональные прокуратура и Следственное управление СКР.