Матвиенко призвала Запад вернуться к закрепленным на Ялтинской конференции принципам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Устойчивый мир может быть достигнут через сотрудничество и учёт интересов всех сторон, для этого Западу нужно вернуться к принципам, закрепленным в результате Ялтинской конференции, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы убеждены, что только через сотрудничество и учёт интересов всех сторон можно достичь устойчивого мира. Однако для этого необходимо, чтобы западные страны вернулись к принципам, которые были закреплены по итогам Ялтинской конференции", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации по случаю 80-летия со дня начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.

По ее мнению, платформа для конструктивного взаимодействия есть, и она создана именно в Ялте - это Организация Объединённых Наций.

"Тогда мир впервые получил достаточно эффективный и, считаю, по-прежнему безальтернативный инструмент обеспечения коллективной безопасности, развития сотрудничества между всеми странами. Надо всего лишь следовать Уставу ООН, исполнять его. Причём не выборочно, а во всей полноте", - отметила Матвиенко.

Однако, по ее словам, в этом сейчас главная проблема.

"Мир проходит через этап противоборства между силами, отстаивающими принципы международного права, которые закрепляют порядок, сложившийся после Победы над нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне, и силами, которых этот Устав уже не устраивает - силами, полагающими, что после распада Советского Союза, социалистического лагеря можно руководствоваться не Уставом ООН, а собственными правилами "западного сообщества", - считает Матвиенко.

По ее словам, "украинский конфликт, СВО - квинтэссенция этого противоборства", которое Матвиенко оценила как экзистенциальное и ценностное.

"Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведёт объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа - необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития", - считает она.

Матвиенко заявила, что позиция Москвы "абсолютно свободна от стремления к получению односторонних преимуществ, выгод и, тем более, от агрессивных, гегемонистских устремлений".

"Деление стран и народов на "своих" и "чужих", на друзей и врагов, а глобуса - на зоны влияния - абсолютно ущербная политика, которая только отдаляет всё человечество от прогресса и процветания. Мир такое уже проходил, и мы не имеем права не извлечь уроков из новейшей истории", - отметила она.

По словам спикера Совета Федерации, на момент проведения Ялтинской конференции у каждой из трёх участвующей в ней держав имелись свои интересы, в том числе разнонаправленные, "так как ни одной из них не было чуждо стремление к расширению сферы своего политического и экономического влияния, вплоть до доминирования, гегемонии".

Кроме того, между СССР и его западными союзниками имелись глубокие противоречия идеологического характера. "Тем не менее, компромиссы по ключевым вопросам итогов войны и послевоенного мироустройства были найдены, соответствующие решения приняты", - напомнила Матвиенко.

По ее мнению, "дух "Ялты" - это дух здравого смысла, это осознание ведущими мировыми державами лежащей на них особой ответственности за судьбу человечества".

"Наша держава к этой ответственности давно готова", - заявила Матвиенко.