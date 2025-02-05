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Суд запретил выезд из РФ бывшему акционеру банка "Экспресс-кредит" Хмельницкому

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 3 февраля по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Экспресс-кредит") запретил выезд из России бывшему акционеру банка Андрею Хмельницкому, говорится в пресс-релизе агентства.

В конце июня 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 марта частично удовлетворил иск АСВ и привлек солидарно к субсидиарной ответственности двух из 12 требуемых агентством экс-руководителей "Экспресс-кредита".

Суд первой инстанции привлек к субсидиарной ответственности бывшего члена совета директоров банка Александра Антипова и бывшего предправления Владимира Садикова, приостановил производство по иску агентства в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Кассационный суд в октябре 2022 года отменил судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Хмельницкого, в этой части спор был направлен на новое рассмотрение, которое состоялось 31 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 апреля 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 января привлек Хмельницкого к субсидиарной ответственности и приостановил производство в части определения размера его ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Арбитражный суд Московского округа 6 июля 2023 года согласился с решением.

Арбитражный суд Московского округа 19 августа 2024 года поддержал решение судов нижестоящих инстанций, отказавших Хмельницкому в пересмотре решения о привлечении его к субсидиарной ответственности. Тогда Хмельницкий в начале сентября обратился в ВС РФ с жалобой, которая 30 октября была оставлена без удовлетворения.

Потенциальный размер субсидиарной ответственности - более 2,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа в октябре 2021 года арестовал по иску АСВ имущество (включая денежные средства) Садикова, Антипова, Хмельницкого, бывших членов правления и совета директоров Евгения Берсона, Дмитрия Здравомыслова, Евгения Ларина, Ольги Васиной, Андрея Лосева, Михаила Кардашенко, Валентина Гирихиди, Артема Верного и Павла Кротова в пределах суммы 2,8 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал у банка "Экспресс-кредит" лицензию 16 ноября 2016 года в связи с неудовлетворительным качеством активов, неадекватной оценкой принятых в связи с этим рисков, а также вовлеченностью кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 9 марта 2017 года признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

"Вестник Банка России" в январе 2017 года сообщил, что отрицательный капитал "Экспресс-кредита" по результатам обследования временной администрации составил 1,144 млрд рублей (до обследования отрицательный капитал указывался равным 229 млн рублей).

При этом объем обязательств банка перед физлицами составил 3,452 млрд рублей.

Банк "Экспресс-кредит" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 299-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

АСВ Агентство по страхованию вкладов Экспресс-кредит Андрей Хмельницкий
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