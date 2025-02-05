Минпромторг видит возможность для повышения защиты внутреннего рынка в субсидируемых отраслях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил изучить вопрос повышения протекционистских мер в сфере нетарифного регулирования в отношении отраслей - получателей госсубсидий. По словам главы ведомства Антона Алиханова, в частности, государство может усилить контроль за соблюдением технических регламентов, правил сертификации и декларирования.

Выступая в среду на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", он перечислил отрасли, где Минпромторг видит потенциал для увеличения протекционистских мер - автопром, сельхозмашиностроение, нефтегазовое оборудование, станкостроение, стройматериалы и ряд других.

"В целом во многих отраслях, которым государство выделяет большие средства на поддержку разработок, создание мощностей и финансовую поддержку спроса, есть возможности повышения защиты рынка нетарифными мерами. Прежде всего это касается усиления госконтроля за соблюдением технических регламентов ЕАЭС и по продукции, подлежащей сертификации и декларированию", - сказал Алиханов.

В автопроме и сельхозмашиностроении, напомнил глава Минпромторга, уже действует система возврата отечественным производителям уплаченного утильсбора. В отношении китайских производителей автотехники он призвал также провести "более жесткую работу по сертификации и особенно проверке соответствия машин из серийных партий".

"Ограничительные регуляторные меры становятся все более актуальны и для других секторов машиностроения, в первую очередь для нефтегазового и энергомаша, где у нас уже созданы новые виды оборудования, многие из них готовятся к серии. В этих направлениях мы работаем через стандартизацию и формирование консолидированного спроса со стороны заказчиков", - отметил он.

В части станкостроения Алиханов повторил тезис, что государство намерено ужесточать контроль над исполнением правила "второй лишний" (исключает приобретение иностранного оборудования при наличии предложения от отечественных производителей) при закупках госструктурами и госкомпаниями. "Будем попозиционно вводить запреты на закупки импортных обрабатывающих центров, по мере того как будут появляться наши аналоги", - заявил он.

В части усиления контроля за соблюдением стандартов и техрегламентов Алиханов напомнил, что ранее ведомства подготовили два законопроекта, предполагающие введение контроля в сегменте стройматериалов и за другой промышленной номенклатурой. По словам главы Минпромторга, согласование этих инициатив было отложено до завершения эксперимента по возвращению Росстандарту контрольно-надзорных функций по отдельным видам продукции (кабельно-проводниковой продукции, цемента, строительных смесей, радиаторов отопления и конвекторов). "Он начался в сентябре и продлится до осени 2026 года. Рассчитываем, что результаты будут успешными, и мы запустим необходимые изменения в законодательство", - резюмировал он.

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов в рамках заседания комиссии Госсовета отметил изменение задач министерства в отношении импорта по сравнению с первым санкционным годом и необходимость усилить контроль за поступлением продукции на внутренний рынок. "У нас отношение к импорту существенно поменялось в этом году. Если в 2022 году мы с вами выполняли задачу насытить полку, насытить рынок товаром, не допустить нехватки критической товара, который необходим нашим промышленным предприятиям и потребителям, то сейчас мы успешно задачу эту выполнили благодаря совместной сложной работе. И открывать шлагбаум для товара, который даже мы не понимаем, каким требованиям он соответствует и чем подтверждается соответствие этих требований, наверное, уже не своевременно. Поэтому сейчас мы двухэтапным образом проводим работу по возвращению предоставления в обязательном порядке обязательных сертификатов, подтверждающих соответствие требованиям на территории Российской Федерации", - сказал он.

"Первый этап - мы сейчас издаем приказ Минпромторга, который позволяет существенно сократить группы товаров, по которым разрешено декларирование по имеющимся сведениям и данным. И, естественно, в этой части мы будем ориентироваться на приоритетное оборудование и технику, которые не производятся в Российской Федерации", - отметил чиновник.

Чекушов также отметил целесообразность более активного применения добровольных оценок соответствия: "Это тот инструмент, который уже в мировой практике применяется достаточно успешно для этого, чтобы дополнительно к обязательным требованиям побудить крупнейших производителей приобретать товар производства той или иной страны, в которой применяется данный товар. При этом мы говорим, что здесь мы можем с вами применять дополнительные такие вещи, как экологический сбор, отраслевой сбор, и заниматься тем, чтобы таргетировать нашу работу по тем продуктам, которые требуют нашей поддержки".