Титов предложил создать в ООН международный институт защиты малого бизнеса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил создать на базе ООН институт защиты малого бизнеса.

"Создание специального института по защите прав МСП, который будет иметь возможность предлагать меры реагирования на нарушения в отношении МСП Генеральному секретарю ООН, позволит активно бороться с дискриминацией в отношении субъектов малого бизнеса", - сказал он в ходе партнерского форума Экономического и социального совета ООН (ECOSOC Partnership Forum) в Нью-Йорке.

Титов отметил, что в настоящее время официальных международных институтов, осуществляющих такие функции, нет.

В фокусе внимания участников форума оказались Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН, которые в текущем году должны быть пересмотрены на международном уровне. Речь идет о ЦУР №3 ("Хорошее здоровье и благополучие"), №5 "(Гендерное равенство"), №8 ("Достойная работа и экономический рост"), №14 ("Сохранение морских экосистем"), №17 ("Партнерство в интересах устойчивого развития").

"Цель номер восемь - по экономическому росту - недооценить невозможно. Она лежит в основе всего, является базой для достижения всех остальных целей", - подчеркнул Титов.

По его словам, развитие собственной экономики каждой из стран происходит в первую очередь за счет малого и среднего бизнеса, который всегда являлся драйвером прогресса. Тем не менее, отметил спецпредставитель, по всему миру фиксируются нарушения прав и интересов МСП со стороны государств и монополий. Так, на примере России это выражается в расширительном толковании санкций и обусловленных им добровольных действиях корпораций мирового масштаба.

"Платежные системы (Visa, Mastercard), клиринго-расчетные центры (SWIFT), банки незаконно прекращают расчеты, которые не попадают под официальные санкции. Мировые соцсети запрещают монетизацию контента по национальному признаку. Логистические и даже производственные компании прекращают сотрудничество с местным МСП, разрывают действующие договоры. Политическими мотивами, к сожалению, могут быть продиктованы дискриминирующие действия против МСП и в зарубежных судах", - заявил Титов.

По его мнению, мировое сообщество не должно ограничивать развитие МСП никакими барьерами. Должны быть выработаны стандарты госполитики, правила регулирования и стимулирования развития МСП на международном уровне.

"Главный путь - это доступ бизнеса к инвестиционному и долговому капиталу. В этом смысле уже многое сделано, эту работу нужно продолжать и усилить. По аналогии со Всемирным банком, ЕБРР и другими межгосударственными финансовыми институтами можно было бы создать международный банк развития МСП, который мог бы на определенных условиях рефинансировать национальные банки и фонды", - отметил спецпредставитель.