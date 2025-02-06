Сбербанк в 2025 году рассчитывает увеличить прибыль к 2024 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подтвердил план заработать в 2025 году больше прибыли, чем в 2024 году, а также намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов.

"По этой формуле (исходя из прогноза по рентабельности капитала на 2025 год - ИФ) получается, что она (прибыль - ИФ) все-таки должна быть больше. Нет, не сильно, конечно. Мы в 2024 году выросли, single-digit (однозначный - ИФ) рост у нас был. И примерно такой же уровень предполагается и в 2025 году, если мы выйдем на 22% (по рентабельности - ИФ) ровно. С учетом реальной ситуации, с учетом динамики кредитования, ключевой ставки, дальше уже если рентабельность будет выше 22%, то, конечно, это обеспечит и больший объем прибыли в абсолютном выражении", - сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов в эфире телеканала РБК.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд рублей. Результаты работы за 2024 год по МСФО кредитная организация опубликует 27 февраля.

Скворцов отметил, что Сбербанк пока не видит оснований менять прогноз по чистой процентной марже на 2025 год (сейчас это - свыше 5,6%).

"Мы январь уже прошли, мы пока не видим оснований для того, чтобы менять этот показатель. Но, конечно, относительно четвертого квартала определенное снижение маржи вполне можно ожидать", - сказал он.

Сбербанк в ближайшие два года действия стратегии не планирует менять дивидендную политику. Она предусматривает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%.

"Я думаю, что на ближайшие два года, когда у нас действует стратегия, мы дивидендную политику утвердили, и мы ее ни в лучшую сторону, ни в худшую сторону менять не будем. Мы планируем ее придерживаться, потому что в целом она сбалансирована для нас, подразумевает очень большую выплату дивидендов из прибыли прошлого года, потому что ни один системно значимый банк больше столько не уплачивает. Многие не уплачивают вообще ничего, ряд банков платят 25-30%, но 50% - никто. Поэтому говорить сегодня о росте можно только в том случае, если, например, радикально будут изменены подходы к регулированию. Например, Центральный банк сделает либерализацию, и тогда у нас высвободится капитал, и мы будем иметь возможность решать, куда же его направить", - заявил финансовый директор Сбербанка.

Он подчеркнул, что сейчас банк по достаточности капитала проходит близко к заложенному в стратегии минимально необходимому для выплаты дивидендов уровню в 13,3%. "Учитывая, что мы находимся так близко, говорить о каком-то превышении 50% не приходится", - отметил Скворцов.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).