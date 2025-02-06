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Правительство рассмотрит поправки в законодательство в сфере пенсионного обеспечения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит правительственные поправки к проекту федерального закона № 782171-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

Согласно сообщению, "проектом поправок предусматривается в том числе внесение изменений в ряд законодательных актов в части назначения пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, в беззаявительном порядке и установления срока, с которого осуществляется ее назначение, уточнения видов пенсий, которые устанавливаются членам семьи погибших (умерших) граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, при реализации ими права на одновременное получение двух пенсий".

В повестке дня заседания также рассмотрение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направленных на усиление административной ответственности за нарушение требований о защите информации, в том числе информации ограниченного доступа, содержащейся в информационных системах.

Правительство планирует рассмотреть проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере государственной кадастровой оценки), который "содержит положения о наделении публично-правовой компании "Роскадастр" (ППК) полномочиями по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки и по установлению требований о направлении в ППК сведений и материалов, необходимых для включения в указанный фонд данных".

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который также планируется рассмотреть на заседании, "разработан в целях исполнения указания Президента Российской Федерации в части принятия мер, направленных на повышение эффективности управления недвижимым имуществом, сокращение количества земельных участков, границы которых не определены в соответствии с требованиями, установленными законодательством", - указано в сообщении пресс-службы.

По ее данным, правительство рассмотрит еще ряд законопроектов, в том числе в сфере пожарной охраны, использования атомной энергии.

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