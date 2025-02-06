Президентский Совет по науке и образованию в четверг обсудит подготовку инженеров

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 6 февраля в преддверии Дня российской науки в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по науке и образованию, сообщает пресс-служба Кремля.

"На обсуждение будут вынесены вопросы обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами", - говорится в сообщении.

Помощник главы государства Андрей Фурсенко уточнил ранее на пресс-конференции, что темой заседания Совета по науке и образованию станет подготовка инженерных кадров для технологического лидерства и суверенитета.

В этот же день глава государства вручит премии в области науки и инноваций молодым учёным за 2024 год, сообщили в пресс-службе Кремля.

В этом году лауреатами премии стали доктор технических наук Наталья Черкашина - за создание радиационно-защитных композитов космического назначения, доктор ветеринарных наук Елена Корочкина - за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства, а также кандидаты химических наук Вадим Попков и Кирилл Мартинсон - за разработку и внедрение технологий получения многокомпонентных ферритов и создание на их основе керамических материалов.

Премия президента учреждена в 2008 году и присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.