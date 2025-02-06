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В Йошкар-Олинском соединении РВСН на маршруты боевого патрулирования выведены ПГРК "Ярс"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" в Йошкар-Олинском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России.

"В Йошкар-Олинском соединении Ракетных войск стратегического назначения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Расчеты ПГРК "Ярс" выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения", - сказали в ведомстве.

Военнослужащие также решают вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам. В ходе маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс".

Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, отметили в ведомстве.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

По официальным данным, "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

РВСН Ракетные войска стратегическое назначение
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