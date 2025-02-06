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За ночь над российскими регионами сбито 28 беспилотников ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 28 украинских дронов над акваторией Азовского моря, Ростовской, Астраханской областями и Краснодарским краем, сообщает министерство обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 13 БПЛА - над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА - над территорией Ростовской области, шесть БПЛА - над территорией Краснодарского края и один - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении ведомства.

Азовское море Краснодарский край Ростовская область Астраханская область
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