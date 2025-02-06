Рейсы "Аэрофлота" и Flydubai задерживаются из-за нарушения работы аэропорта Волгограда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Четыре рейса на прилет и вылет задерживаются из-за нарушения графика работы международного аэропорта Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт").

Согласно данным онлайн-табло, на вылет из аэропорта Волгограда на 15 часов задерживается рейс SU 1187 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, на 19,5 часов задерживается рейс FZ 962 авиакомпании Flydubai в Дубай. На прилет на 10 часов задерживается рейс SU 1184 авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы, на 19,5 часов – рейс FZ 961 авиакомпании Flydubai из Дубая.

Как сообщалось, временные ограничения на работу волгоградского аэропорта были введены в 21:38 среды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Они действовали до 05:30 четверга.

Международный аэропорт Волгограда в 2024 году обслужил 1,68 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем в 2023 году. География полетов из/в аэропорт в 2024 году насчитывала 21 направление, рейсы по которым выполняли 15 авиакомпаний.