Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили в четверг о продвижении в глубину обороны армии Украины группировки "Восток", улучшении позиций группировок "Запад", "Центр" и "Южная".

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь и Ровнополь Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, потери украинской армии на этом участке составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии.

Согласно сообщению Минобороны РФ, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, "Центр" - улучшила положение по переднему краю, "Южная" - заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Шандриголово, Новое, Ямполовка и Колодези Донецкой народной республики", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, потери армии Украины в зоне ответственности группировки "Запад" составили свыше 200 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино Донецкой народной республики", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что в зоне действий группировки вооруженные силы Украины потеряли свыше 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и семь артиллерийских орудий.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Предтечино, Катериновка, Орехово-Василевка, Николаевка, Зеленовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой народной республики", - информирует Минобороны РФ.

По словам военных, потери украинских сил на этом участке составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и склад боеприпасов.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Днепровское, Янтарное и Никольское Херсонской области. Украинская армия потеряла здесь до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер, сказали в военном ведомстве.

На харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка. ВСУ потеряли здесь более 25 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 106 украинских беспилотников, две управляемые авиабомбы Hammer, десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении министерства.