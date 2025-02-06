Умер бывший первый замглавы МИД РФ Владимир Титов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался в Москве, сообщает МИД России.

"Руководство министерства с глубоким прискорбием сообщает, что 6 февраля 2025 года ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Титов Владимир Геннадиевич", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, Титов родился в 1958 году в Москве. Значительная часть его работы в МИД России связана с европейским направлением. Так, он работал в качестве дипломата в Швеции, возглавлял российскую дипмиссию в Болгарии с 1999 года, был директором второго европейского департамента МИД РФ. В 2005 году Титов был назначен заместителем министра, а в 2013-м - первым заместителем министра иностранных дел РФ.

"Титова отличали высочайший профессионализм, блестящие организаторские способности, неравнодушное отношение к делу. На Смоленской площади помнят его как мудрого старшего товарища и наставника", - говорится в сообщении МИД России.