Зюганов сообщил о поддержке Лавровым идеи провести международный антифашистский форум

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что глава МИД Сергей Лавров поддержал предложение провести в Москве в апреле международный антифашистский форум.

"Министр активно поддержал проведение крупнейшего международного антифашистского форума. Этот форум мы будем проводить 22-23 апреля, на него уже дали согласие приехать представители более сотни стран", - сказал Зюганов журналистам посла закрытого заседания профильных комитетов Думы с участием Лаврова.

Зюганов выразил надежду, что "накануне Дня Победы такой форум сумеет обобщить и показать всю мощь народно-патриотического движения за мир".

Встреча комитетов Думы с Лавровым прошла в преддверии "правительственного часа" с участием министра, запланированного на 19 февраля.