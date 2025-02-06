МИД пообещал ЕС соразмерный ответ в случае введения ограничений для российских дипломатов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В случае, если Евросоюз введет ограничения для российских дипломатов, Россия ответит соразмерно, заявила официальный на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В западных СМИ начали циркулировать утечки о стремлении ряда стран Европейского Союза включить в разрабатываемый объединением очередной пакет антироссийских санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, - сказала она. - Воспринимаем их (публикации - ИФ) со всей серьезностью".

"Гарантируем, что в случае (реализации - ИФ) упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать", - заявила Захарова.

По ее словам, "в отношении дипломатов государств ЕС в РФ будут введены соразмерные ограничения, подчеркну, если Европейский союз введет ограничения в отношении российских дипломатов".