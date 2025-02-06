Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Действия Североатлантического альянса направлены на блокировку России на Балтике с целью парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - заявил Патрушев на совещании по вопросам безопасности морского и речного судоходства.

"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - отметил Патрушев.

Такая политика негативно влияет на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, заявил помощник президента.

Совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства прошло по поручению президента РФ Владимира Путина в Нижнем Новгороде.