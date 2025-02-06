Замглавы Минэнерго Грабчак вошел в правкомиссию по электроэнергетике

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики Евгений Грабчак вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме него, в комиссию включены замминистра юстиции Константин Панферов, замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов, а также гендиректор "Юнигрин Энерджи" Игорь Шахрай, глава представляющей интересы ВИЭ-проектов ассоциации АРВЭ Алексей Жихарев, первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин (последние трое - по согласованию)

Исключили из комиссии Елену Ардабьеву (входила как представитель Министерства юстиции), Дмитрия Фролова (входил как представитель Ростехнадзора) и бывшего главу комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

В комиссии остались экс-министр энергетики Николай Шульгинов (в возглавляет думский комитет по энергетике) и бывший замминистра энергетики, а теперь глава "Т Плюс" Павел Сниккарс.

По состоянию на 25 июля прошлого года помимо них в состав правкомиссии входили курирующий отрасль вице-премьер Александр Новак (председатель комиссии), замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, замминистра финансов Ирина Окладникова, министр экономического развития Максим Решетников, глава ФАС Максим Шаскольский, замруководителя секретариата Новака Антон Эрдыниев, министр энергетики Сергей Цивилев.

Кроме того, в комиссию также входили глава "Русэнергосбыта" Михаил Андронов (как заместитель председателя комиссии общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" по электроэнергетике), предправления ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров, депутат Валерий Селезнев, президент "Опоры России" Александр Калинин, директор департамента энергетики правительства Павел Ливинский, замглавы ФАС Геннадий Магазинов, член президиума РАН Александр Макаров, глава "Россетей" Андрей Рюмин и его первый заместитель Андрей Муров, глава ассоциации "Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний" Наталья Невмержицкая, гендиректор "Юнипро" Василий Никонов, глава "Системного оператора" Федор Опадчий, замглавы "Росатома" Андрей Петров, экс-глава АО "СУЭК" Владимир Рашевский (сейчас представлен от РСПП), глава СГК Степан Солженицын, председатель набсовета "Сообщества потребителей энергии" Владимир Тупикин, глава "СОГАЗа" Антон Устинов, гендиректор ГЭХа Денис Федоров, сенатор от Удмуртии Юрий Федоров , глава "РусГидро" Виктор Хмарин, гендиректор "Татэнерго" Раузил Хазиев, глава "Интер РАО" Сергей Дрегваль, управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации "Ростех" Елена Сиэрра.