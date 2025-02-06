Госдуме предложили изменить порядок проведения аукционов по продаже и аренде земли

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к Земельному кодексу, которые уточняют процедуру подготовки и организации аукционов по продаже и аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Законопроект № 835259-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас градостроительный план земельного участка, выставленного на торги, выдается на основании заявления правообладателя, которым становится победитель аукциона после оформления соответствующих прав. Законопроект включает градостроительный план земельного участка в документацию при проведении аукциона.

"Целью предлагаемых изменений является сокращение инвестиционно-строительного цикла путем предоставления участникам аукциона информации, содержащейся в градостроительном плане земельного участка, до определения победителя и оформления прав на земельный участок, что позволит осуществить работы по архитектурно-строительному проектированию на более раннем этапе инвестиционного цикла", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение инвестора информацией о земельном участке, выставленном на торги, с точки зрения наличия обременений и ограничений, зон с особыми условиями использования территорий на указанном участке, а также параметров его планируемого использования и разрешенного строительства до даты заключения инвестором договора аренды (купли-продажи) земельного участка.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.