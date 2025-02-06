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Аэропортам разрешат регистрировать спецтехнику для выезда на дороги общего пользования

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 835253-8, который позволит специальной аэропортовой технике выезжать за пределы аэропорта на дороги общего пользования после прохождения государственной регистрации и получения государственных номеров.

Сейчас аэропортовая техника исключена из сферы действия федерального закона "О самоходных машинах и других видах техники", что создает сложности при необходимости ее перемещения за пределы аэродрома.

Законопроект устраняет этот пробел, уточняя, что техника внутри зоны транспортной безопасности аэропорта остаётся без регистрации, а та, что выезжает за ее пределы, должна регистрироваться как самоходная машина или прицеп. "Эксплуатируемая за пределами зоны транспортной безопасности аэропорта специальная аэропортовая техника, предназначенная для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов, для целей применения настоящего федерального закона признается самоходной машиной или прицепом", - говорится в поправках к закону о "О самоходных машинах и других видах техники"

Ранее Международная ассоциация аэропортов (МАА) обращалась в Минпромторг и Минтранс с жалобой на невозможность зарегистрировать и законно эксплуатировать аэропортовую спецтехнику, что ставит под угрозу нормальное функционирование аэропортов. Речь шла о низкопольных перронных автобусах, самоходных пассажирских трапах, противообледенительных машинах и другой технике. МАА предлагала внести поправки в законодательство, включив подробное определение типов аэропортовой спецтехники и распространив на нее существующий порядок выдачи паспортов.

В случае принятия закон вступи в силу с 1 сентября 2025 года.

МАА Минтранс Минпромторг Госдума Правительство
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