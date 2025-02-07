В иркутском Усть-Илимске горит цех лесопромышленного комплекса на 2 тыс. кв. м

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу в сортировочном цехе на промышленной площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области, сообщает МЧС России.

"В Усть-Илимске горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса. Площадь пожара - 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Открытое горение ликвидировано. В тушении задействовано 32 человека и девять единиц техники.