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Москва не видит возможности для возобновления диалога с Токио по мирному договору

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва пока не видит возможности для возобновления переговоров с Японией по мирному договору.

"У наших дальневосточных берегов демонстративно наращивается совместная с США и другими государствами - членами НАТО провокационная военная активность. Одновременно Япония оказывает прямую материально-техническую помощь киевскому режиму. В таких условиях не видим возможности для возобновления переговоров с Токио о заключении основополагающего документа, который был призван стать базой для долгосрочных добрососедских отношений", - сказал Руденко в интервью "Известиям".

Он отметил, что Токио ввел против РФ 25 пакетов нелегитимных санкций после начала СВО, что привело к последовательному демонтажу российско-японских отношений.

"Нормализация межгосударственного диалога невозможна без подтвержденного конкретными практическими шагами отказа Токио от враждебной антироссийской политики, ведущей к окончательному разрушению наших связей и эскалации напряженности в АТР в целом", - подчеркнул замминистра.

МИД РФ Андрей Руденко НАТО АТР Япония
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