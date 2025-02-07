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Норвежская онлайн-газета признана в РФ нежелательной организацией

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская организация The Independent Barents Observer AS, владеющая онлайн-газетой, признана в России нежелательной, сообщила Генпрокуратура РФ в пятницу.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS (Норвегия), являющейся владельцем интернет-издания The Barents Observer", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре заявили, что "часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность".

"Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов", - сказали в Генпрокуратуре.

Российские прокуроры считают, что материалы издания "направлены на стимулирование протестных настроений среди населения северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций, необходимость наращивания военного присутствия НАТО у наших границ".

"Значительное количество распространяемых организацией сведений посвящено дискредитации деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Не пренебрегают авторы и пропагандой нетрадиционных ценностей", - отметили в ведомстве.

"Финансируется публикация материалов на русском языке иностранными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - добавили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ Норвегия The Barents Observer The Independent Barents Observer AS
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