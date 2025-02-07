Двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в Перми

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в Перми унес жизни четырех человек, сообщается в телеграм-канале МЧС России в пятницу.

Ранее огонь охватил жилой дом с пристройкой на улице Болотная. Спасатели вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей, в том числе восьмилетнюю девочку.

"К сожалению, женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что восьмилетнюю девочку, которую вынесли из горящего дома, врачи спасти не смогли.