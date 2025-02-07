Мишустин доложит Путину об экономическом развитии страны

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в пятницу встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который доложит ему об экономическом развитии страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня он проведет позже оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, он обозначит тему предстоящего совещания, и мы соответствующим образом вас проинформируем", - рассказал Песков на брифинге.

До этого, как ожидается, президент примет премьер-министра. "Доклад по вопросам экономического развития страны. Далее во второй половине дня у президента запланированы непубличные встречи и совещания", - сказал пресс-секретарь президента.