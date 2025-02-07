Песков заявил об открытости к переговорам, отвечая на вопрос о готовности РФ к компромиссам с Киевом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о готовности к диалогу с украинской стороной, поскольку урегулирование всех конфликтов происходит путем переговоров.

На вопрос журналистов, готова ли Москва к компромиссам на фоне успешного наступления российских войск в зоне СВО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "У России сохраняется готовность к переговорам. Неоднократно мы говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства".

Представитель Кремля отметил при этом: "В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров".

"Поэтому пока ничего конкретного на этот счет нет", - добавил Песков.