Переводивший в Испании деньги на ВСУ севастополец отправлен в колонию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд вынес приговор уроженцу Севастополя и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что в 2023 году 49-летний Роман Григорян вместе со своей семьей переехал из Севастополя в Испанию. Проживая там, он нашел в интернет-мессенджере финансовые проекты для сбора денежных средств на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств. С августа 2023 по февраль 2024 года обвиняемый переводил на их счета деньги для вооруженных сил Украины.

В 2024 году обвиняемый вернулся в Севастополь и был задержан по подозрению в государственной измене. Действия злоумышленника выявлены сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Решением суда обвиняемый направлен в колонию строгого режима на 12 лет, оштрафован на 300 тыс. рублей и приговорен к ограничению свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.