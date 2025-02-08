В ряде населенных пунктов Ростовской области возникли трудности с водоснабжением

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Водоснабжение ряда населенных пунктов Ростовской области ограничено в связи со снижением уровня воды и производительности водозаборных сооружений после ухудшения погодных условий, сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов.

"Ухудшение погодных условий - усиление восточного ветра и понижение температуры - способствовали образованию шуги (донного льда) в местах водозаборов Таганрога, что привело к снижению уровня воды и производительности водозаборных сооружений", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, временно ограничена подача воды в городскую сеть. Перебои с водоснабжением могут быть у жителей некоторых районов Таганрога.

И. о. министра уточнил, что снижение уровня воды на водозаборных сооружениях Таганрога также вызвало остановку водопроводных насосных станций в хуторах Хапры и Весёлый Мясниковского района. В результате подача воды приостановлена для сел Чалтырь и Крым, а также для хуторов Калинин, Хапры и Весёлый.

Отмечается, что водоснабжение будет восстановлено после нормализации погодных условий.