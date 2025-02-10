Лавров заявил о необходимости отстоять мир, основанный на итогах Второй мировой войны

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство продолжит делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, наращивать разноплановое сотрудничество со странами мирового большинства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность - отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Нет никаких сомнений, что эта благородная цель будет достигнута", - заявил Лавров в обращении по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что "мы будем и далее делать все от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции и создания безопасных, наиболее благоприятных условий развития страны и повышения благосостояния наших граждан".

"Продолжим наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с Мировым большинством - государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки. Во взаимодействии с многочисленными друзьями и единомышленниками будем способствовать упрочению основ многополярности, созданию архитектуры евразийской безопасности, налаживанию механизмов международного взаимодействия, неподвластных деструктивному влиянию западного меньшинства", - подчеркнул глава МИД РФ.