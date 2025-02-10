Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 15 дронов ВСУ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь российские военные уничтожили 15 украинских БПЛА в шести регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА - над территорией Краснодарского края; три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - заявили в министерстве.