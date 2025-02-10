В Курской области жительница деревни ранена в результате атаки дрона

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в Большесолдатском районе.

"Ночью в результате сброса БПЛА пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района. Она получила осколочные ранения средней тяжести. Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал он в Telegram.

Угрозы ее жизни нет.