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Правительство скоро утвердит правила отбора новых проектов по бюджетным кредитам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России скоро утвердят правила отбора новых проектов для предоставления казначейских инфраструктурных кредитов, заявил на оперативном совещании правительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В рамках поручения (президента - ИФ) осуществляем переход к предоставлению новых казначейских инфраструктурных кредитов. Они используются для реализации нового масштабного национального проекта "Инфраструктура для жизни", а также для реализации ранее одобренных инфраструктурных проектов. (...) Правила предоставления кредитов утверждены. В ближайшее время (...) утвердим правила отбора новых проектов", - сказал он.

Он пояснил, что казначейские кредиты смогут направить на проекты модернизации ЖКХ - не менее 50%, на поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма или особой экономической зоны, на территорию опережающего развития, на приобретение городского транспорта, на мастер-планы городов, включенных в Дальневосточный федеральный округ, и опорных населенных пунктов Арктической зоны.

Правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года.

За счет инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов (ИБК и СКК) строят школы, детские сады, поликлиники, дороги и объекты ЖКХ (...). Более того, такие проекты становятся стимулом для дальнейшего развития территорий. Механизмы ИБК и СКК входят в состав "Инфраструктурного меню". Так, 79 субъектам предоставлены СКК на сумму 190 млрд рублей на создание и реализацию 567 объектов и мероприятий. Куратором программ выступает Минстрой, оператором - фонд развития территорий.

Всего с 2022 года с привлечением средств СКК ввели 115 км сетей и 79 объектов.

Дальневосточный федеральный округ Марат Хуснуллин Минстрой Правительство Арктическая зона СКК ИБК
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