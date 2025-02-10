Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Группировки "Восток", "Запад", "Южная" улучшили позиции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" вклиниваются вглубь обороны украинской армии, группировки "Восток", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили позиции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

В ходе боёв военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах населённых пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное (ДНР). Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщает Минобороны.

По его сведениям, подразделения группировки "Восток" "улучшили положение по переднему краю".

"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести бригад противника в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка (ДНР). Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция РЭБ "Анклав-Н", сказано в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечено Донецкой народной республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США и два автомобиля", - сообщает министерство обороны.

По его данным, "на харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области".

Здесь ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям пяти бригад противника в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, сказано в сводке.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 51 украинский беспилотник, три снаряда системы HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", заявили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотный летательный аппарат, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 278 танков и других боевых бронированных машин, 1 514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.