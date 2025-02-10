В РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 380 военных

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в понедельник, что за минувшие сутки на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли более 380 военнослужащих, общие потери украинской армии составили там свыше 59,2 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих", - заявили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в течение суток пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С начала боевых действий в Курской области армия Украины потеряла 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1 833 боевые бронированные машины, 1 908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, сообщили в министерстве обороны.