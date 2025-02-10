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Задержаны подозреваемые в поджоге ж/д объектов в Белгородской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина и двое подростков задержаны по подозрению в поджоге железнодорожных объектов в Белгородской области, расследуется дело о теракте, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются молодой человек 2005 г.р., и несовершеннолетние 2007 и 2009 г.р.", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале ЗМСУТ.

По данным следствия, 6 февраля 2025 года, "подозреваемые в ходе переписки с лицом в одном из мессенджеров согласились за денежное вознаграждение выполнить задание, направленное на дестабилизацию деятельности железной дороги".

"Они, распределив роли между собой, находясь на железнодорожной станции "Старый Оскол" в Белгородской области, совершили поджог объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, "совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Белгородской области, Белгородский ЛО МВД России на транспорте они были установлены и задержаны", в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Напоминаем, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность сроком до 20 лет лишения свободы", - заявили в ЗМСУТ.

СКР Старый Оскол Белгородская область
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