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В Нижнем Новгороде пресечена деятельность экстремистской группировки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества и задержали 15 его возможных участников, в том числе организатора, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками второго отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность группы, созданной с целью совершения на территории региона преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По имеющимся у полиции данным, группировкой управлял "коллегиальный орган - совет, имелась общая касса и помещения для сбора участников". "Для реализации противозаконных целей сообщники проводили тренировки и собрания, где обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку", - пояснила представитель МВД.

Всего установлено 15 возможно причастных к деятельности указанного экстремистского сообщества лиц, в том числе предполагаемый организатор. Все они доставлены в правоохранительные органы.

Полицейские также обнаружили принадлежащую участникам группы компьютерную технику, "нацистскую атрибутику и форму вермахта, холодное и пневматическое оружие, а также литературу экстремистского содержания".

По собранным оперативниками материалам возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ). Предполагаемый организатор и один из участников движения уже допрошены в качестве подозреваемых. Фигуранты дела заключены под стражу, добавила Волк.

МВД Нижний Новгород
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