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Бизнесмен - поставщик одежды для силовиков приговорен к шести годам колонии

Борис Ляшук признан виновным в мошенничестве на сумму более 564 млн рублей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил генерального директора ООО "БМФ", 58-летнего Бориса Ляшука к шести годам колонии общего режима, сообщили в понедельник в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, в 2017 году Ляшук, являясь генеральным директором ООО "БМФ", выполнял госконтракт на пошив и поставку одежды для сотрудников правоохранительных органов. "Он организовал заключение договоров субподряда, а в дальнейшем изготовление через группу подконтрольных организаций-производителей обмундирования из сырья, не соответствующего условиям контракта и требованиям технических условий", - отметили в прокуратуре.

Там уточнили, что бизнесмен причинил ущерб бюджету РФ на сумму более 564 млн рублей.

Ляшук признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В ведомстве добавили, что суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего в полном объеме.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Москва Замоскворецкий суд Москвы
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