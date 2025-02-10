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В ОАК сообщили о назначении нового управляющего директора ТАНТК

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новым управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") назначен Сергей Шамшура, сообщила пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации" в понедельник.

"Перед новым руководителем поставлена задача сосредоточить усилия на развитии производственной базы предприятия, сохранения уникальных конструкторских и производственных компетенций производителя самолетов-амфибий и специальных авиационных комплексов, развития кадрового потенциала", - говорится в сообщении.

По информации ОАК, новый руководитель обладает большим опытом работы в промышленности. С 2001 года работал в структурах ПАО "Роствертол". С 2017 года занимал там руководящие должности. С 2023 года до перехода в контур ОАК руководил предприятием холдинга "Вертолеты России" АО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс".

По официальным данным, ПАО "ТАНТК им. Бериева" является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для министерства обороны РФ. На ТАНТК им. Бериева осуществляется ремонт и модернизация самолетов Ту-95МС дальней авиации и противолодочных самолетов Ту-142, самолетов комплекса радиолокационного дозора и наведения А-50/А-50У. Официально сообщалось, что предприятие занималось созданием нового комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100.

ОАК ТАНТК Сергей Шамшура
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