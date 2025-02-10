Минюст зарегистрировал указание о требованиях к НПФ по управлению конфликтами интересов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими. Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом, опубликовано на сайте регулятора.

Допустить возникновение конфликта фонды смогут, только если они уведомили об этом своих клиентов и их права при этом не нарушаются. Указание вступит в силу 21 февраля.

Документ определяет правила выявления конфликта интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов.

Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликта интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов клиентов фондов, отметил ЦБ.