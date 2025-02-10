Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Четыре села в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Кукуевка Валуйского округа беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Пострадавший с баротравмой бригадой СМП доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

В Грайворонском округе в селе Замостье FPV-дрон атаковал жилой дом - пробита кровля, выбиты окна, повреждён рядом стоящий автомобиль.

В селе Нечаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждено складское помещение сельхозпредприятия.

При детонации дрона в селе Борисовка Волоконовского района в частном доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и легковой автомобиль. В соседних домах повреждены фасады, ворота и надворная постройка. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи - жители одной улицы временно остаются без света.