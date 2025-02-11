"Правительственный час" по разработке стратегии образования состоится в Госдуме

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме во вторник состоится "правительственный час" на тему разработки стратегии развития образования в РФ, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

"11 февраля в рамках "правительственного часа" с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова обсудим стратегию развития образования в РФ", - сказал Жуков журналистам.

Планируется, что также на этом заседании выступят представители сферы образования, добавил он.

"Разговор предстоит достаточно сложный и важный, у депутатов много вопросов по тому, в каком направлении развивается система образования", - отметил первый зампредседателя Думы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем телеграм-канале предстоящий "правительственный час", призвал "подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично". "Поймем, в чем проблема, - придет и решение", - считает он.

Володин отметил, в частности, что количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей, в то же время доля учителей старше 65 лет выше.

Володин выразил благодарность возрастным педагогам за то, что продолжают работать и обратил внимание, что "их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти".

В преддверии "правчаса", в понедельник, Володин провел совещание, посвященное вопросам подготовки к обсуждению на пленарном заседании проекта Стратегии развития образования в РФ, говорится в сообщении на сайте Госдумы. В нем приняли участие заместители председателя Госдумы, руководители профильных думских комитетов, а также заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов.

Предстоящее обсуждение - "только начало большого пути по созданию качественно проработанной системы образования", цитируются слова Володина на сайт Госдумы.

Володин добавил, что по итогам обсуждения проекта стратегии депутаты подготовят постановление, в которое войдут предложения всех думских фракций по его доработке, а также решения, озвученные в ходе обсуждения его участниками.

Чернышенко подчеркнул, что это будет первое публичное обсуждение документа, отметив эффективность диалога правительства и Государственной Думы по таким важным для развития страны вопросам, отмечается в сообщении на сайте Думы.