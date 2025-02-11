Богданов заявил, что Россия готова и далее оказывать необходимую помощь Сирии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия неизменно выступала и продолжает выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР (Сирийской Арабской Республики), готова и далее оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил в интервью газете "Известия" во вторник замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Сегодня Сирия переживает непростые времена. Надеемся, что ее народ успешно преодолеет многочисленные трудности, ставшие результатом затяжного кризиса в стране. Со своей стороны готовы и далее оказывать сирийцам необходимую помощь. События, приведшие к смене руководства в Сирии в декабре 2024 года, не меняют наших принципиальных подходов. Неизменно выступали и продолжаем выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Исходим из того, что определять будущее страны должны сами сирийцы через широкий общенациональный диалог с учетом законных интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - сказал в интервью Богданов.

Он отметил, что позиция РФ в пользу развития сотрудничества с Сирией является "последовательной, не зависит от политической конъюнктуры и смены правительств, опирается на проверенные временем отношения дружбы и партнерства".

"Руководствуемся искренним стремлением помочь сирийскому народу, переживающему тяжелые последствия многолетнего внутреннего конфликта", - отметил замглавы МИД РФ.

"Довели нашу позицию до нового сирийского руководства в ходе нашей встречи с действующим главой САР Ахмедом аш-Шараа 28 января в Дамаске", - сообщил Богданов.

Он также рассказал в интервью "Известиям", что в ходе встречи были предметно обсуждены вопросы развития российско-сирийских отношений в различных областях. Было условлено продолжить контакты для конкретизации возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества.