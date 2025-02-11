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Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Ясеновое в ДНР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.

Войсками группировки войск "Центр" нанесено поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное (ДНР). Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей, говорится в сводке министерства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Скудное, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - сообщает Минобороны.

По информации ведомства, войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести бригад противника в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Зелёный Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка (ЛНР), Ямполовка и Звановка (ДНР).

Здесь потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 и два автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах населённых пунктов Катериновка, Северск, Часов Яр и Предтечино (ДНР). Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля, говорится в сводке.

На харьковском направлении подразделениями группировки "Север" нанесено поражение живой силе и технике двух бригад противника в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Ольховатка. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов, заявили в ведомстве.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два артиллерийских орудия и семь автомобилей, говорится в сообщении министерства обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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