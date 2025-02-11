Катя Лель и Елена Ваенга стали заслуженными артистками РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певицам Кате Лель и Елене Ваенге (Елене Хрулевой).

Соответствующий указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Александра Невского награжден генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.