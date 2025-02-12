Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за сутки 66 дронов ВСУ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки сбили 66 украинских беспилотников, нанесены удары по аэродромам ВСУ и местам хранения горюче-смазочных материалов, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников.

Удары нанесены по подразделениям и технике ВСУ в 139 районах, заявили российские военные.

Вооружённые силы России утром в среду нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны, сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, "цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены".

Минобороны России сообщило в среду о продвижении группировки "Центр" в глубину украинской обороны, улучшении позиций группировок "Восток", "Запад" и "Южная".

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По информации военного ведомства, армия Украины потеряла на этом участке свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, группировки "Восток" и "Южная" улучшили положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской народной республики, Торское и Ямполь Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным министерства обороны, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США и пять пикапов. Также уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ".

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в российском военном ведомстве.

По словам военных, потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, потери украинской армии составили на этом участке до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сказали в ведомстве.

Там сообщили, что на харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. Здесь ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле освобождение Фогеля назвали частью обмена

Совет Федерации одобрил закон о периоде охлаждения для ряда потребкредитов

Совет Федерации одобрил закон о периоде охлаждения для ряда потребкредитов

Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Военная операция на Украине

Саперы в Курской области обезвредили ракету SCALP французского производства

Проект закона о защите русского языка принят Госдумой в первом чтении

В Марий Эл задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков

Глава ОСК заявил о необходимости обновить в России за 10 лет до 2000 судов

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"
Хроники событий
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5842 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });