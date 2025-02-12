Минобороны РФ заявило о нейтрализации за сутки 66 дронов ВСУ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки сбили 66 украинских беспилотников, нанесены удары по аэродромам ВСУ и местам хранения горюче-смазочных материалов, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников.

Удары нанесены по подразделениям и технике ВСУ в 139 районах, заявили российские военные.

Вооружённые силы России утром в среду нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны, сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, "цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены".

Минобороны России сообщило в среду о продвижении группировки "Центр" в глубину украинской обороны, улучшении позиций группировок "Восток", "Запад" и "Южная".

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По информации военного ведомства, армия Украины потеряла на этом участке свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Как сообщили в Минобороны РФ, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, группировки "Восток" и "Южная" улучшили положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Двуречная, Лозовая, Каменка, Петропавловка, Кутьковка Харьковской области, Свердловка Луганской народной республики, Торское и Ямполь Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным министерства обороны, потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили более 210 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США и пять пикапов. Также уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и станция радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ".

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - сообщили в российском военном ведомстве.

По словам военных, потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, потери украинской армии составили на этом участке до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Пятихатки, Щербаки Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сказали в ведомстве.

Там сообщили, что на харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. Здесь ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной разведки.