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"Единый заказчик" достроил в новых регионах более 2600 строений

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" завершила работы более чем на 2,6 тысячи объектов в новых регионах России, сообщил на пресс-конференции по поводу четырехлетия ППК заместитель гендиректора компании по развитию территорий Руслан Сагитов.

"Более чем 2,6 тысячи объектов на территории новых регионов завершили. Половину своих объектов мы выполнили, осталась еще половина", - сказал Сагитов.

Гендиректор компании Карен Оганесян отметил, что в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях "Единый заказчик" строит, восстанавливает и ремонтирует более 5 тысяч объектов.

"Ключевой проект - это восстановление Мариуполя. Данный проект, по нашим подсчетам, уже завершен процентов на 90. (...) И в этом году мы планируем в целом в части многоквартирных домов работы в Мариуполе завершить", - заявил Оганесян.

ППК "Единый заказчик в сфере строительства" создана в феврале 2021 года. Компания осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского назначения. В настоящее время в портфеле ППК - более 5 тысяч объектов на 840 млрд рублей.

Карен Оганесян Мариуполь Руслан Сагитов Единый заказчик ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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