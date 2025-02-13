Несколько беспилотников уничтожено в Воронежской области, пострадавших нет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В одном из районов Воронежской области уничтожено несколько БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев в четверг.

"Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Взрывной волной от сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника - газопровод. Повреждения газопровода уже устранены оперативными службами, добавил глава